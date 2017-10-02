Україна проведе бойові стрільби з зенітних ракетних комплексів "Бук-М1" поблизу Криму

Україна поблизу Криму проведе бойові стрільби з зенітних ракетних комплексів "Бук-М1".

"Для забезпечення злагодженості зенітних ракетних підрозділів сплановано проведення близько 50 тактичних навчань з командними пунктами бригад, полків та основними підрозділами, на полігонах майже 25 тактичних навчань з зенітними ракетними батареями ЗРК "Бук М1", а також близько 35 тактико-спеціальних навчань з підрозділами забезпечення. Під час багатонаціональних навчань "Сэйбер Гардіан - 2017" на полігоні "Шабла" в Болгарії зенітно-ракетні підрозділи ЗРК С-300 візьмуть участь у тактичних навчаннях з бойовою стрільбою. На полігоні "Ягорлык" в Херсонській області проведуть бойові стрільби підрозділи, озброєні ЗРК "Бук-М1", - повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передає прес-служба Міноборони України.

Крім того, за словами Гуцуляка, окремі радіолокаційні взводи та розрахунки радіоелектронної техніки Повітряних сил ЗСУ щомісяця будуть виконувати практичні маневри з виходом і розгортанням нових позиційних районах.

"Також відбудеться ряд тактико-спеціальних навчань з виконання практичних пусків безпілотних літаків-розвідників", - додав Гуцуляк.

Зазначимо, що ЗРК "Бук-М1-2" є багатоцільовим комплексом, що здійснюють одночасний обстріл шести цілей, що летять на різних азимутах і висотах. Висока вогнева міць, створювана 6-ю стрельбовыми каналами комплексу, дозволяє ефективно вражати супроводжувані мети.

Нагадаємо, Росія розмістить в анексованому Криму додаткові зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400 "Тріумф".