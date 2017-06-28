Україна проведе міжнародний семінар на тему нерозповсюдження зброї масового знищення

Україна сприймає Ініціативу Глобального партнерства як належний і важливий формат протистояння сучасним викликам безпеки

Українська делегація в ООН анонсувала на засіданні Ради Безпеки проведення в листопаді в Києві міжнародного семінару з імплементації Резолюції РБ ООН 1540 щодо нерозповсюдження зброї масового знищення.

З відповідною заявою виступив у середу, 28 червня, Директор Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Сергій Шутенко, повідомляє "Укрінформ".

"У листопаді цього року в Києві за співпраці з Управлінням ООН з питань роззброєння, а також ОБСЄ буде проведений Міжнародний семінар "Просування ефективної реалізації Резолюції 1540 в контексті зростаючих ризиків та викликів у сфері розповсюдження", – заявив представник України.

Він підкреслив, що Резолюція 1540 "додає новий вимір до питання нерозповсюдження шляхом боротьби з незаконним обігом відповідних матеріалів та заборони їх придбання недержавними суб'єктами, включаючи терористів".

За словами Шутенка, протягом останнього десятиліття досить часто ознаки використання хімічних та біологічних речовин вказують на терористів або держави-ізгої.

"На жаль, було зареєстровано кілька підтверджених випадків застосування хімічної зброї, зокрема в Сирії, Іраку та Малайзії", – нагадав український дипломат.

До того ж, "ерозія" існуючого світоустрою та безперервні порушення міжнародного права ще більше послаблюють архітектуру безпеки.

"Позиція України в цьому питанні є дуже чіткою: не може бути безкарності, і всі правопорушники повинні бути притягнуті до відповідальності", – заявив український представник.

Він підкреслив, що Україна сприймає Ініціативу Глобального партнерства як належний і важливий формат протистояння сучасним викликам безпеки.

РБ ООН прийняла Резолюцію 1540 в 2004 році. Документ зобов'язує всі країни уникати підтримки недержавних суб'єктів, які намагаються придбати, розробити, виробити, транспортувати, передати або застосувати ядерну, хімічну чи біологічну зброю, особливо з метою терору. Крім того, РБ ООН заснувала спеціальний комітет, який має доповідати про виконання вимог, визначених Резолюцією 1540.

Нагадаємо, Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй на засіданні у березні ухвалила першу в історії резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів.

Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі закликала Раду ООН з прав людини прийняти потужну резолюцію щодо ситуації в Україні.