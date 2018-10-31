CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Херсонській області 1 листопада стартують випробування керованих ракет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна проведе ракетні випробування на Херсонщині
Через проведення випробувань буде закрито повітряний простір над Чорним морем
Фото: rnbo.gov.ua
Про це в коментарі "Українським новинам" повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Дмитро Струтинський, пише "112 Україна".
"Завтра почнуться льотно-випробувальні навчання в Херсонській області з випробування керованих ракет до зенітно-ракетних комплексів", - зазначив Струтинський.
Наголошується, що у зв'язку з ракетними стрільбами повітряний простір над Чорним морем буде закрито з 1 по 4 листопада.
Нагадаємо, що в серпні на півдні Одеської області відбулися успішні випробування крилатої ракети українського виробництва.
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31 10 2018 19:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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