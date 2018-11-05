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Україна пройшла до фіналу "Євробачення"

Російська учасниця Юлія Самойлова до фіналу не потрапила
10-го травня відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" у Лісабоні.
Україна пройшла до фіналу "Євробачення" Фото: з відкритих джерел

Саме цього дня виступав українець Melovin з піснею "Under The Ladder" і опинився у фіналі, який відбудеться за два дні.

До десятки щасливчиків також увійшли: Сербія, Молдова, Угорщина, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія, Нідерланди.

Російська учасниця Юлія Самойлова до фіналу не потрапила. 

Як відомо, за правилами "Євробачення", до фіналу поза конкурсом також проходять представники країн-засновниць, так званої "Великої п'ятірки" - Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції, також країни - торішнього переможця.

ВИСТУП MELOVIN:

Як відомо, фаворитом букмекерів у другому півфіналі був представник з Норвегії Олександр Рибак, який вже перемагав на конкурсі у 2009-му році. І якщо тоді співак вразив усіх вокалом, запальною пісенькою та скрипкою, то цього разу в хід пішли танці, бек-вокал та графіка.

А от росіянці Юлії Самойловій, яка торік не потрапила на "Євробачення", букмекери прогнозували невтішний результат. 

Нагадаємо, російська делегація перед відкриттям пісенного конкурсу "Євробачення-2018" 6 травня у Лісабоні (Португалія) провела акцію "Безсмертний полк", учасники якої несли, зокрема, прапори "ЛНР" і "ДНР".

 

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11 05 2018 09:18
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