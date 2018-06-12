Україна придбає канадські снайперські гвинтівки

Україна перебуває на завершальному етапі придбання канадських снайперських гвинтівок.

Про це під час слухань у Постійному комітеті парламенту Канади із питань оборони заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко, пише "Укрінформ".

"Після рішення Канади внести Україну до Контрольного переліку країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї кілька канадських компаній скористалися новими можливостями в Україні. Як вже стало відомо, ми наближаємося до закриття угоди на постачання снайперських гвинтівок", - сказав Шевченко.

Водночас, він висловив переконання, що Канаді й Україні "варто розглянути більше шляхів співпраці".

"Прямі поставки від канадських компаній до уряду України - це чудово, але ми можемо піти далі. Ми б хотіли, аби Канада вбачала у цьому необхідну та вигідну спільну інвестицію. Це допоможе нам захищати Європу, а канадським компаніям - отримати справедливу частку ринку", - зазначив посол.

Шевченко додав, що Україна хотіла б, аби Канада "дотрималася прикладу США та виділила кошти на поставку Україні зброї й обладнання".

Нагадаємо, що глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Київ веде дискусії зі США щодо нових одиниць оборонного обладнання.