Україна припиняє оформлення віз у міжнародних аеропортах

З 1 січня збільшується кількість держав, громадяни яких матимуть можливість оформити електронну візу

МЗС України з 1 січня припиняє оформлення віз іноземцям після прибуття в країну в міжнародних аеропортах і розширює функціонал електронної візи.

"З 1 січня припиняється оформлення віз в міжнародних аеропортах і розширюється функціонал електронної візи", - сказав державний секретар МЗС Андрій Заяць, повідомляє LB.ua.

Як повідомлялося, з 1 січня збільшується кількість держав, громадяни яких матимуть можливість оформити електронну візу для в'їзду в Україну, та розширюється перелік підстав для її видачі.

Цей перелік включає поїздки з діловою, приватною, туристичною метою, а також з метою лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту та для представників іноземних ЗМІ з метою виконання службових обов’язків.

Для оформлення електронної візи необхідно заповнити анкету онлайн, завантажити скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківською картою (платіжних систем MasterCard Worldwide або Visa International) і роздрукувати отриману електронною поштою електронну візу.

Вартість такої візи з 1 січня становитиме 85 доларів США.

До переліку країн, громадяни яких можуть оформити е-візи для в'їзду в Україну, входять Австралія, Багамські Острови, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Болівія, Бутан, Вануату, Гаїті, Ґватемала, Гондурас, Ґренада, Домініка, Домінікана, Еквадор, Індонезія, Камбоджа, Кірібаті, КНР, Колумбія, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикій, Малайзія, Мальдіви, Мексика, Маршаллові Острови, Мікронезія, М'янма, Науру, Непал, Нікараґуа, Нова Зеландія, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудівська Аравія, Сейшельські Острови, Сент-Вінсент і Ґренадини, Сент-Люсія, Сінгапур, Соломонові Острови, Суринам, Таїланд, Тімор-Лешті, Тринідад і Тобаґо, Тувалу, Фіджі, Ямайка.

Додамо, що львівський аеропорт ім. Данила Галицького за результатами роботи у 2018 році продемонстрував зростання авіаперевезень на 48%, або на понад півмільйона людей.