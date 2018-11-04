Україна припинила відбір газу з підземних сховищ і почала його закачування.

9 квітня 2018 року нетто-закачування газу перевищило нетто-відбір з ПСГ - закачано було 4,07 млн куб. м, відібрано 1,06 млн куб. м, - свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз".

З 24 жовтня 2017 року - із початку опалювального сезону - і по 9 квітня 2018 року включно Україна знизила запаси газу в ПСГ на 56%, або на 9 535,55 млн куб. м, до 7 438,17 млн куб. м.

Запаси газу в ПСГ на 9 квітня 2018 року на 10,5%, або на 869,98 млн куб. м були меншими, ніж на аналогічну дату 2017 року (8 308,15 млн куб. м).

Нагадаємо, у березні 2018 року транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) збільшився на 21,3% у порівнянні з аналогічним місяцем 2017 року - до 8,1 млрд куб. м.