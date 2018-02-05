Україна припинить участь в координаційних органах СНД, - Порошенко
Про це глава держави повідомив на засіданні РНБО у середу в Києві, передає УНІАН. Також він доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну підготувати відповідні пропозиції щодо відкликання українських представників.
"Другим пунктом порядку денного є проект рішення про припинення дії окремих угод щодо Співдружності незалежних держав. Міністр закордонних справ Павло Клімкін докладно проінформує про це, ми провели кілька нарад", - сказав глава держави.
"Ми будемо звертатися до парламенту щодо скасування угоди про участь України в координаційних органах СНД, яка була ратифікована парламентом, низки інших угод, які не мають більше сенсу для України", - зазначив Порошенко.
Президент наголосив, що Україна не була ніколи членом СНД.
"Ми не можемо вийти звідти, куди Україна ніколи не входила. Але ми припиняємо участь в координаційних органах СНД", - сказав глава держави.
Президент зауважив, що МЗС України проаналізував і поінформував уряд про доцільність подальшого перебування у складі тих чи інших угод.
"Ми будемо дуже ретельно відпрацьовувати ці позиції, але Україна більше не братиме участі в жодних координаційних органах СНД. Прошу, Павле Анатолійовичу (міністр закордонних справ України Клімкін, - ред), найближчим часом, протягом тижня, внести мені пропозиції про відкликання всіх наших представників з Мінська, з координаційних органів СНД. Нам там в умовах, коли дії координуються країною-агресором, нічого робити", - додав Порошенко.
Нагадаємо, що 12 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна покине статутні органи Співдружності Незалежних Держав.
Водночас голова Виконкому Співдружності незалежних держав, Виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв заявив, що орган не отримував офіційного повідомлення від України про її вихід зі співдружності.
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