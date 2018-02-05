Україна припинить участь в координаційних органах СНД, - Порошенко

"Ми не можемо вийти звідти, куди Україна ніколи не входила"

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна припинить свою участь в координаційних органах Співдружності незалежних держав (СНД).

Про це глава держави повідомив на засіданні РНБО у середу в Києві, передає УНІАН. Також він доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну підготувати відповідні пропозиції щодо відкликання українських представників.

"Другим пунктом порядку денного є проект рішення про припинення дії окремих угод щодо Співдружності незалежних держав. Міністр закордонних справ Павло Клімкін докладно проінформує про це, ми провели кілька нарад", - сказав глава держави.

"Ми будемо звертатися до парламенту щодо скасування угоди про участь України в координаційних органах СНД, яка була ратифікована парламентом, низки інших угод, які не мають більше сенсу для України", - зазначив Порошенко.

Президент наголосив, що Україна не була ніколи членом СНД.

"Ми не можемо вийти звідти, куди Україна ніколи не входила. Але ми припиняємо участь в координаційних органах СНД", - сказав глава держави.

Президент зауважив, що МЗС України проаналізував і поінформував уряд про доцільність подальшого перебування у складі тих чи інших угод.

"Ми будемо дуже ретельно відпрацьовувати ці позиції, але Україна більше не братиме участі в жодних координаційних органах СНД. Прошу, Павле Анатолійовичу (міністр закордонних справ України Клімкін, - ред), найближчим часом, протягом тижня, внести мені пропозиції про відкликання всіх наших представників з Мінська, з координаційних органів СНД. Нам там в умовах, коли дії координуються країною-агресором, нічого робити", - додав Порошенко.