Україна призупинила переміщення вантажів через лінію зіткнення з ОРДЛО

Президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

"Сьогодні пропоную Раді національної безпеки і оборони прийняти рішення про тимчасову повної зупинки транспортного - і не тільки залізничного - повідомлення з окупованою територією. Воно буде діяти до тих пір, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва", - сказав Президент.

Він повідомив, що виняток буде зроблено тільки для гуманітарних вантажів українських і міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, інформують "Українські новини".

На сайті РНБО з'явився коментар секретаря Ради Олександра Турчинова, який заявив, що пропозицію Порошенка підтримано.

"Констатуючи різку ескалацію російської агресії проти України, насильницьке захоплення українських підприємств, розташованих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, усвідомлюючи загострення загроз економічній та енергетичній безпеці України, спровоковане свідомими діями терористів, і з огляду на те, що РФ почала на державному рівні визнавати "документи" самопроголошених республік, з метою захисту прав і свобод громадян України та забезпечення національної безпеки України РНБО вирішила: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення", - заявив Турчинов.

Кабінету Міністрів доручено терміново розробити і ввести план заходів щодо забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України, проаналізувати негативний вплив на економіку і бюджет країни і вжити заходів щодо їх мінімізації.

Міністерству внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію дотику залізничними та автомобільними шляхами і створити умови для залучення громадського контролю за виконанням цього рішення.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони звинуватив учасників блокади у спробі здати Донбас.