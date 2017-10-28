Україна ратифікувала угоду із США про наукову і технологічну співпрацю

Дію українсько-американської угоди відновлять на період до травня 2019 року

Президент України Петро Порошенко підписав закон України про ратифікацію угоди із США про співробітництво у сфері науки та технологій.

Про це повідомляє сайт Глави держави.

"Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про відновлення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій", – йдеться в повідомленні.

Документом поновлюється дія Угоди між урядами України та США про співробітництво у сфері науки і технологій від 4 грудня 2006 року.

Угода набирає чинності з дати отримання американською стороною повідомлення від української сторони про завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур.

Дію українсько-американської Угоди буде відновлено на період до травня 2019 року.

Нагадаємо, представники Федерального резервного банку Нью-Йорка та Нацбанку домовилися розширити співпрацю у сфері кібербезпеки.

Порошенко підписав закон, яким Верховна Рада ратифікувала угоду про оперативне і стратегічне співробітництво між Україною та Європолом.