Україна різко збільшила експорт плодів і ягід

Україна у першому півріччі 2018 року експортувала плодово-ягідної продукції на суму $100 млн, що на 59% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Так, основними продуктами в товарній структурі експорту залишаються волоські горіхи - $64 млн, заморожені ягоди - $23 млн, яблука і груші - $8 млн.

"Порівняно з минулим роком зріс обсяг експорту волоських горіхів - з 12 до 19 тис. тонн, яблук і груш - з 6 до 24 тис. тонн, тоді як поставки заморожених ягід дещо скоротилися - з 17 до 14 тис. тонн", - повідомили в асоціації Укрсадпром.

Основними покупцями української продукції садівництва, за даними асоціації, стали країни Європейського Союзу, на які припадає понад 60% вартості експорту.

Таким чином, за шість місяців найбільші в грошовому вираженні постачання фруктів Україна здійснила в Польщу - $11,2 млн, Францію - $9,9млн, Туреччину - $9,3 млн, Білорусь - $8 млн, Німеччини - $5,1 млн, Грецію - $5 млн і Нідерланди - $4,7млн ".

В асоціації також зазначили, що без урахування екзотичних фруктів (в першу чергу, цитрусових і бананів), які формують основну частку українського імпорту плодів і ягід, за шість місяців 2018 позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України плодово-ягідної продукцією склало $55 млн. При цьому зберігається позитивний баланс у торгівлі зернятковими культурами, а загальний їх експорт в натуральному і вартісному вираженні вже перевищив відповідні показники за весь 2017 рік.

Нагадаємо, основним торговельним партнером України в експорті товарів залишається Європейський Союз - за перші 4 місяці цього року його частка склала 42,9%.