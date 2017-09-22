Україна розчарована рішенням президента Румунії скасувати візит, - МЗС
Про це заявила речниця МЗС України в коментарі AFP. Представниця українського міністерства підтвердила, що візит Йоханніса, який мав відбутися у жовтні, було скасовано.
"Ми розчаровані тим, що румунська сторона не хоче, щоб лідери мали діалог", - сказала вона.
Як відомо, президент Румунії Клаусс Йоганніс скасував візит в Україну і зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у зв'язку з прийнятим Верховною Радою законом "Про освіту".
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Додамо, що румунський парламент у середу ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".
Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
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