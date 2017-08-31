Україна розглядає три варіанти введення миротворців на Донбас, - БПП

Росія не може брати участь у миротворчій місії

Україна розглядає три варіанти введення миротворчої місії на Донбас.

"Зараз в обговоренні є кілька варіантів. Перший - це, наприклад, формат, запропонований президентом, озвучений під час сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також в обговоренні дійсно перебуває формат введення миротворців під формат ОБСЄ. І також обговорюється введення миротворців під формат поліцейської місії з Європи . Що буде швидше і буде ефективніше, покаже час", - повідомляє прес-служба фракції "Блок Петра Порошенка" з посиланням на члена комітету парламенту з питань нацбезпеки і оборони Артура Герасимова, інформують "Українські новини".

Герасимов також зазначив, що влада робить усе можливе для прискорення цього процесу.

При цьому, він підкреслив, що Росія не може брати участь у миротворчій місії.

"Тепер щодо того, що Росія - країна-агресор - одночасно може бути агресором і миротворцем. Цього не буде", - додав депутат.

Нагадаємо, Україна вже два роки просить ввести миротворців на Донбас.

На початку березня 2015 року Президент Петро Порошенко підписав указ про звернення до Ради безпеки ООН з проханням про введення миротворців на Донбас. Документ ввів в дію рішення РНБО "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".

У червні 2015 року було прийнято закон, який регулює питання проведення на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки в частині розширення підстав для допуску і перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України.

Через рік Україна висловила подив у зв'язку з бездіяльністю Радбезу ООН у відповідь на прямий запит Києва про розгортання в окупованих регіонах Донбасу миротворчої місії ООН.

У вересні Порошенко має намір знову підняти це питання на сесії Генеральної асамблеї ООН.