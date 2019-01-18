Україна розірвала 49 договорів з Росією, на черзі ще півсотні

"Зараз на опрацюванні ще майже 50 угод. Це, так би мовити, другий пакет"

Україна розірвала 49 договорів з Російською Федерацією і планує розірвати ще приблизно стільки само.

"За останньою інформацією, 49 угод з Російською Федерацією припинили своє існування. Це 2 міждержавні угоди, 25 міжурядових, 19 міжвідомчих і 3 міжрегіональні", - заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Він пообіцяв послідовно продовжити цю роботу.

"Зараз на опрацюванні ще майже 50 угод. Це, так би мовити, другий пакет. І ми переглядаємо всю договірну базу з Російською Федерацією. Наш принцип дуже простий: ми не можемо жити на основі тієї бази, яка існувала до війни з Росією. Ми будемо чітко керуватися інтересами наших громадян, але це буде робитися дуже послідовно", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, що з 1 квітня припинить дію Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією (т.зв. Великий договір).