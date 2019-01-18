Україна розірвала 49 договорів з Росією, на черзі ще півсотні
"За останньою інформацією, 49 угод з Російською Федерацією припинили своє існування. Це 2 міждержавні угоди, 25 міжурядових, 19 міжвідомчих і 3 міжрегіональні", - заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Він пообіцяв послідовно продовжити цю роботу.
"Зараз на опрацюванні ще майже 50 угод. Це, так би мовити, другий пакет. І ми переглядаємо всю договірну базу з Російською Федерацією. Наш принцип дуже простий: ми не можемо жити на основі тієї бази, яка існувала до війни з Росією. Ми будемо чітко керуватися інтересами наших громадян, але це буде робитися дуже послідовно", - сказав Клімкін.
Нагадаємо, що з 1 квітня припинить дію Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією (т.зв. Великий договір).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"