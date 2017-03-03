Україна розірве зв'язки із "віджатими" бойовиками підприємствами
Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".
"Всі господарські контакти з підприємствами, де змінено менеджмент, будуть припинені", - сказав він.
За його словами, суб'єктами відносин з українськими підприємствами мають бути лише ті компанії, які працюють в правовому полі України.
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
Вчора Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.
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