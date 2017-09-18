Україна розмістила 3 млрд дол. в євробондах на 15 років, – Порошенко

Під час зустрічі з інвеститорами в Нью-Йорку президент Петро Порошенко говорив про випуск євробондів.

Україна розмістила єврооблігації на три мільярди доларів під 7,375% річних із 15-річним терміном погашення.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми можемо підбити перші підсумки. Україна вийшла на ринок запозичень і залучила 3 млрд дол. Причому залучила на рекордний термін – ніколи до цього Україна не залучала такого обсягу, ніколи на термін 15 років. Це неймовірно позитивна оцінка інвесторами реформ, які відбуваються в Україні. Це коли кожен інвестор своїм доларом голосує за успіх реформ", - сказав він.

За словами глави української держави, прибутковість випуску єврооблігацій склала 7,375%.

"Ми сьогодні вже маємо перші цифри запозичення: якщо попередні папери – "короткі папери" коштували 7,75%, то на сьогоднішній день їх ціна зменшена до 7,375% , і це економія коштів державного бюджету на обслуговування зовнішнього боргу", - сказав Порошенко.

Він також зазначив, що раніше Україна брала запозичення і лише накопичувала борги, а "сьогоднішнє запозичення є фінансовою подушкою, фінансовою платформою для проведення подальших реформ".

Порошенко подякував партнерам України: Міжнародному валютному фонду, Світовому банку, Міжнародній фінансовій корпорації, Європейському банку реконструкції і розвитку, які спільно з Україною "проводили реформи і на сьогоднішній день світ визнає їх ефективність".

"Це реформи в енергетичному секторі, це і реформи з дерегуляції, і реформи зі створення абсолютно нових кроків щодо бізнес-клімату, це і підготовка до процесу приватизації і що найголовніше – це робить дешевше будь-яке залучення, і українські суб'єкти господарювання виходять на зовнішні ринки", - зазначив президент України.

Організаторами угоди виступили BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Road show єврооблігацій пройшло минулого тижня в Лондоні, Бостоні та Нью-Йорку. В ході збору заявок Україні вдалося істотно знизити прибутковість випуску: початковий орієнтир становив 7,75%, потім він був знижений до рівня близько 7,625, фінальний діапазон склав 7,375-7,5%, розміщення пройшло по нижній межі. Боргові папери країни користувалися істотним попитом серед інвесторів - обсяг книги заявок, по попередній даними, склав близько 9,3 млрд дол.

Євробонди мають амортизаційну структуру: погашення здійснюватиметься чотирма рівними траншами в 2031-2032 роках.

Нова угода стала першим ринковим розміщенням для країни з 2013 року, тоді Україна продала 10-річні єврооблігації на 1,25 млрд дол. із прибутковістю 7,5% річних. В 2014-2016 роках Україна щорічно розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом 1 млрд дол., боргові папери були гарантовані США, що дозволяло країні займати за рекордно низькими ставками - до прикладу, в минулому році прибутковість євробондів України склала всього 1,471%.

Раніше Міністерство фінансів України оголосило про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 і 2020 років за рахунок випуску нових цінних паперів.