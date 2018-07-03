Україна розраховує на $1,9 млрд у п'ятому транші МВФ, - Данилюк

"Це залишає можливість для ще одного траншу в цьому році. Такі плани"

Міністерство фінансів України розраховує на $1,9 млрд у п'ятому транші Міжнародного валютного фонду.

"З 17,5 млрд доларів програми ми станом на зараз отримали 8,5 млрд. Наступний транш повинен бути близько 1,9 мільярда доларів. Це залишає можливість для ще одного траншу в цьому році. Такі плани. Сподіваюся, що це буде зроблено. Набагато важливіше було б, якщо говорити глобально, перший раз в історії України успішно завершити програму МВФ - її термін закінчується в березні наступного року", - заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр Олександр Данилюк.

"Якщо говорити з позиції Міністерства фінансів, нам важливіше не кількість і навіть не сума траншів, а прогрес у програмі. Ні копійки з тих грошей, які залучаються за програмою МВФ, не йде на фінансування бюджету. Ці гроші йдуть у резерви Національного банку на зміцнення національної валюти. Що більші резерви, то стабільніша національна валюта. Плюс - що більше ми демонструємо прогрес, а він вимірюється рішеннями про виділення траншів, то сильніший сигнал для тих, хто цікавиться інвестуванням у країну, що ми успішно просуваємося за програмою реформ", - сказав він.

Він також додав, що Україна наразі не починатиме переговори про нову програму. "Навіть якщо ми будемо обговорювати нову програму, то робитимемо це після завершення поточної", - сказав міністр.

Нагадаємо, що кредит МВФ було надано за 4-річною програмою розширеного фінансування (EFF) в березні 2015 року. На сьогодні з цієї суми отримано $8,7 млрд. Перший транш у розмірі $5 млрд було виділено відразу після підписання програми, другий на суму $1,7 млрд - у серпні 2015 року, третій у розмірі $1 млрд - у вересні 2016 року й останній, четвертий у розмірі $1 млрд - у квітні 2017 року.