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Україна розраховує на $1,9 млрд у п'ятому транші МВФ, - Данилюк

"Це залишає можливість для ще одного траншу в цьому році. Такі плани"
Міністерство фінансів України розраховує на $1,9 млрд у п'ятому транші Міжнародного валютного фонду.
Україна розраховує на $1,9 млрд у п Фото:ukr.media

"З 17,5 млрд доларів програми ми станом на зараз отримали 8,5 млрд. Наступний транш повинен бути близько 1,9 мільярда доларів. Це залишає можливість для ще одного траншу в цьому році. Такі плани. Сподіваюся, що це буде зроблено. Набагато важливіше було б, якщо говорити глобально, перший раз в історії України успішно завершити програму МВФ - її термін закінчується в березні наступного року", -  заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр Олександр Данилюк.

"Якщо говорити з позиції Міністерства фінансів, нам важливіше не кількість і навіть не сума траншів, а прогрес у програмі. Ні копійки з тих грошей, які залучаються за програмою МВФ, не йде на фінансування бюджету. Ці гроші йдуть у резерви Національного банку на зміцнення національної валюти. Що більші резерви, то стабільніша національна валюта. Плюс - що більше ми демонструємо прогрес, а він вимірюється рішеннями про виділення траншів, то сильніший сигнал для тих, хто цікавиться інвестуванням у країну, що ми успішно просуваємося за програмою реформ", - сказав він.

Він також додав, що Україна наразі не починатиме переговори про нову програму. "Навіть якщо ми будемо обговорювати нову програму, то робитимемо це після завершення поточної", - сказав міністр.

Нагадаємо, що кредит МВФ було надано за 4-річною програмою розширеного фінансування (EFF) в березні 2015 року. На сьогодні з цієї суми отримано $8,7 млрд. Перший транш у розмірі $5 млрд було виділено відразу після підписання програми, другий на суму $1,7 млрд - у серпні 2015 року, третій у розмірі $1 млрд - у вересні 2016 року й останній, четвертий у розмірі $1 млрд - у квітні 2017 року.

Зазначимо, що Міжнародний валютний фонд підкреслює важливість невідкладного прийняття закону про Антикорупційний суд і продовження інших відстрочених реформ.

Президент Петро Порошенко заявив, що міжнародні донори не можуть диктувати Україні закони. За словами президента, спроби донорів брати участь в призначеннях суддів шкодить суверенітету України.

 

 

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07 03 2018 10:52
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