Україна розраховує на позитивний розвиток відносин з Чехією, – посол
"У разі такого результату виборів, не думаю, що слід розраховувати на якісь зміни у відносинах між Україною і Чеською Республікою, зміни позиції Чехії щодо України", – заявив дипломат, нагадавши, що Земан уже був президентом останні 5 років, пише "Укрінформ".
А також, зазначив Перебийніс, відомо, що зовнішню політику у ЧР визначає уряд, і саме від того, яким буде уряд, які будуть його пріоритети, і залежатиме в майбутньому розвиток двосторонніх відносин між двома країнами, позиція Чехії і підтримка України.
Коментуючи ситуацію з урядом, відставку якого минулого тижня прийняв президент, посол зазначив, що на сьогодні вона ще не визначена. Очікується, що президент Земан знову уповноважить формувати новий уряд Андрея Бабіша, лідера партії ANO. Коли це станеться, наразі невідомо, український посол вважає, що не раніше, ніж через місяць, а може й пізніше.
"Впринципі заяви Андрея Бабіша і програма нового уряду свідчать про те, що Україні й надалі приділятиметься з боку Чехії досить серйозна увага. Тому ми розраховуємо на те, що відносини розвиватимуться позитивно", – сказав український дипломат.
За попередніми результатами другого туру виборів (після підрахунку 99,9% голосів) який завершився у суботу вдень, 73-річний Мілош Земан випередив суперника, 68-річного вченого Їржі Драгоша з результатом 51,42% проти 48,57%.
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