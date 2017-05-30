Україна розраховує відкрити прямі авіарейси до Японії

Порошенко провів зустріч з делегацією Комітету з ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу "Кейданрен"

Президент Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Комітету з ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу "Кейданрен" на чолі з головою Ради директорів корпорації "Марубені" Теруо Асада.

Учасники зустрічі обговорили шляхи розширення інвестиційного та торгово-економічного співробітництва між Україною та Японією, а також встановлення прямого авіаційного сполучення між Україною і Японією.

Про це інформує прес-служба президента.

Теруо Асада зазначив, що завдяки проведеним за останні роки реформам, Україна є найбільш багатообіцяючою державою з погляду інвестицій та бізнесу. У цьому контексті було позитивно відзначено проведення спільного засідання Координаційної ради з економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Комітету з ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу "Кейданрен".

Йшлося також про зміцнення співпраці з урядом Японії і японським бізнесом у реалізації масштабних проектів в Україні в сфері розвитку інфраструктури, енергетики, захисту навколишнього середовища, інформаційних технологій.

Раніше Президент Петро Порошенко видав указ про заходи, пов'язані з введенням Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України, яким, зокрема, передбачено роботу із залучення лоукостів і здешевлення роумінгу для українців.