Україна розраховує відкрити прямі авіарейси до Японії
Учасники зустрічі обговорили шляхи розширення інвестиційного та торгово-економічного співробітництва між Україною та Японією, а також встановлення прямого авіаційного сполучення між Україною і Японією.
Про це інформує прес-служба президента.
Теруо Асада зазначив, що завдяки проведеним за останні роки реформам, Україна є найбільш багатообіцяючою державою з погляду інвестицій та бізнесу. У цьому контексті було позитивно відзначено проведення спільного засідання Координаційної ради з економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Комітету з ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу "Кейданрен".
Йшлося також про зміцнення співпраці з урядом Японії і японським бізнесом у реалізації масштабних проектів в Україні в сфері розвитку інфраструктури, енергетики, захисту навколишнього середовища, інформаційних технологій.
Раніше Президент Петро Порошенко видав указ про заходи, пов'язані з введенням Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України, яким, зокрема, передбачено роботу із залучення лоукостів і здешевлення роумінгу для українців.
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