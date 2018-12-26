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Україна розширила санкції проти Росії через напад у морі

18 грудня Кабінет міністрів вніс пропозицію до РНБО про застосування нових антиросійських санкцій стосовно низки юридичних та фізичних осіб
Рада національної безпеки і оборони України запровадила додаткові санкції щодо фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.
Україна розширила санкції проти Росії через напад у морі Фото: gettyimages.com

Таке рішення прийняли на засіданні 26 грудня, передає прес-служба РНБО.

"Вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб - російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України", - йдеться у повідомленні.

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18 грудня Кабінет міністрів вніс пропозицію до РНБО про застосування нових антиросійських санкцій стосовно низки юридичних та фізичних осіб.

За даними МінТОТ санкції мають торкнутися:

- 14 юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг для заводів оборонно-промислового комплексу РФ на тимчасво окупованих територіях;

- 23 фізосіб, які були залучені до проведення незаконних археологічних пошукових робіт на об’єктах культурної спадщини чи взяли участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації Криму та Севастополя;

- деяких російських підприємств та підприємств з країн Європи, які забезпечують діяльність ТОВ "Титанові інвестиції" в Армянську на території Криму;

- деяких юросіб, залучених до організації перевезень через порти "Темрюк", "Кавказ" та Керченську паромну переплаву;

- деяких фізосіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

Нагадаємо, напередодні уряд Росії опублікував розширений список санкційщодо українських громадян і юридичних осіб.

 

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26 12 2018 19:35
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