Україна розслідує імпорт солі з Білорусі, - ЗМІ

Україна порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту кухонної солі екстра з Білорусі у 2016 році.

Повідомлення про це опубліковане в урядовій газеті Урядовий кур'єр від п'ятниці, 3 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що рішення порушити розслідування прийняла Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ). Причиною стала скарга від компанії Руссоло-Україна, зареєстрованої в Донецькій області.

В офіційному повідомленні комісії зазначається, що у 2016 році порівняно з 2015 роком частка імпорту з Білорусі щодо споживання зросла на 3%, частка імпорту з Білорусі щодо виробництва Руссоло-Україна зросла на 10%.

При цьому обсяги виробництва компанії за цей період скоротилися на 3%, обсяги продажів на внутрішньому ринку зросли на 4%, прибуток скоротився на 72% у доларовому еквіваленті, рентабельність продукції - на 73%.

"У скарзі міститься достатньо інформації, відповідно до якої імпорт в Україну кухонної виварної солі з Республіки Білорусь міг здійснюватися за демпінговими цінами, оскільки експортні ціни були нижчі за ціни продажу товару на внутрішньому ринку Республіки Білорусь, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними", - вважають у МКМТ.

Нагадаємо, раніше Україна взялась за вирішення проблеми експорту труб на ринок Казахстану.