Україна сама здатна виробляти якісні протитанкові комплекси, – Ходжес
Про це він сказав в інтерв’ю DW у суботу, 17 лютого, на полях безпекової конференції, яка триває в німецькому Мюнхені.
Ходжес вважає, що американські ПТРК посилять позицію Києва на переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Утім, він зазначив, що українська індустрія достатньо спроможна для підтримки армії.
"В Україні є потужна оборонна індустрія, яка здатна виробляти якісні протитанкові комплекси, тож я раджу ретельно до неї придивитися. Це не захмарної складності технологія, чому б Україні не виробляти власні системи?", – питає Ходжес.
Він підкреслив, що Вашингтон зацікавлений в тому, щоб припинити насильство на Донбасі, "але не так, щоб зберегти за Росією її здобутки" на цій території.
Щодо можливої миротворчої місії ООН в регіоні він вказав, що "ключ у тому, щоб контингент був надійним, тож ми маємо підібрати країни, професійні, спроможні, сильні, які не можна відсунути вбік". Він вважає, що може йтися про країни, які не входять до НАТО, як-от Швеція чи Фінляндія.
Командувач наголосив, що мандат місії повинен чітко описувати правила переходу до бойових дій, ієрархію командування та завданя.
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