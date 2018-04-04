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Україна серед країн з найбільшою кількістю нових справ в ЄСПЛ

Більше справ тільки в Росії, Туреччини та Румунії
Україна опинилася серед країн з найбільшою кількістю нових справ, зареєстрованих у 2017 році в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).
Україна серед країн з найбільшою кількістю нових справ в ЄСПЛ Фото: 112.ua

Про це йдеться у звіті Комітету міністрів Ради Європи, текст якого має "Європейська правда".

Перше місце за кількістю нових справ минулого року посіла Росія (370 порівняно з 283 в 2016 році), далі йдуть Туреччина (138), Румунія (110), Україна (109 порівняно із 99 у 2016 році) та Греція (103).

Україна опинилася на третьому місці серед країн з найбільшою кількістю нерозглянутих справ на кінець 2017 року (1156 справ порівняно з 1117 в 2016 році). Попереду лише Росія (1689) і Туреччина (1446).

Також Україна потрапила до списку країн з найбільшою кількістю нових провідних справ (виявлення нових структурних та/або системних проблем): Росія (19), Туреччина (14), Україна (13 порівняно з 5 в 2016 році), Румунія (11 ) та Литва (10).

Україна опинилася і в першій п’ятірці країн з найбільшою кількістю повторних справ, що очікували розгляду на кінець 2017 року: Росія (1473), Туреччина (1269), Україна (1020), Румунія (495) та Італія (335).

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав Україну винною у незаконному арешті Анни Сінькової, яка в грудні 2010 року взяла участь у перформансі, під час якого кілька людей смажили яєчню та сосиски на полум'ї "вічного вогню", що на могилі Невідомого солдата в Києві.

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04 04 2018 17:35
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