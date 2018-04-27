Україна ще має колосальну роботу із зміцнення обороноздатності, - Порошенко

Президент нагадав, що відповідно до аналітичного центру Global Firepower, Збройні сили України увійшли в десятку найсильніших армій Європи і посіли 8-е місце

Президент Петро Порошенко заявив, що армія країни-агресора готова в будь-який момент до повномасштабного вторгнення, тому Україні ще належить колосальна робота із зміцнення обороноздатності.

"У Державної прикордонної служби багато функцій і завдань. Головне ж - це участь в захисті східних рубежів України від російських загарбників", - сказав Порошенко на урочистостях, присвячених сторіччю Прикордонної служби України, пише "Інтерфакс-Україна".

Президент нагадав, що відповідно до аналітичного центру Global Firepower, Збройні сили України увійшли в десятку найсильніших армій Європи і посіли 8-е місце (і 1-е серед країн, які не входять до НАТО). Він підкреслив, що цей аргумент говорить на користь повноправного членства України в Північноатлантичному Альянсі.

"Ми стукаємо в їх двері і стукаємо не з порожніми руками", - підкреслив Президент. При цьому він зазначив, що не слід втрачати почуття землі під ногами, щоб не закрутилася голова.

За словами Президента, хоча в цей рейтинг не входить російська армія, однак в глобальному рейтингу, складеним Global Firepower, російське військо за потужністю 2-ге в світі і поступається лише США.

"Для нас Збройні сили Російської Федерації - це армія країни-агресора, яка анексувала Крим, окупувала частину Донбасу ... і готова в будь-який момент до повномасштабного вторгнення. Тому у нас попереду - ще колосальна робота із зміцнення обороноздатності нашої держави", - сказав Президент.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Закону України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави", який передбачає посилення контролю за державним кордоном України.