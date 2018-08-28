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Україна ще не має відповіді на доповідь ООН про Іловайськ, - постпред в ООН

Заклики, визначені в ній, адресовані Міноборони, Генпрокуратурі та СБУ
У Міністерстві закордонних справ України наразі немає готової відповіді на Доповідь ООН про Іловайськ.
Україна ще не має відповіді на доповідь ООН про Іловайськ, - постпред в ООН Фото: medium.com

Питання стосувалося того, що саме Україна робитиме у відповідь на Доповідь ООН щодо Іловайська, зокрема окрім визнання злочинів РФ проти українських військових, а також розуміння, що Україна має обмежені можливості розслідування на окупованій території, і заклик "краще розслідувати також злочини проти цивільних, зокрема і тих, які можливо скоєні українськими військовими", інформує "Громадське".

"На жаль важко додати коментарі, бо ці заклики адресовані Міноборони, Генеральній прокуратурі, СБУ. Ані у мене, ані в МЗС немає масиву інформації коментувати ці речі, треба час, щоб подумати і вирішити", - зазначив на прес-конференції у Києві розповів постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

Нагадаємо, що, за даними ГПУ, внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеня, а 300 - потрапили у полон.

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28 08 2018 13:32
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