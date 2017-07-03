Україна щомісяця втрачає 2-4 мільярди через енергоблокаду, - Гройсман
"Сьогодні 2-4 млрд грн щомісяця ми втрачаємо. Це сьогодні та ціна втрат від блокади", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.
Він наголосив, що українські надра, у тому числі вугілля, сьогодні знаходяться на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні.
Антрацитове вугілля потрібне Україні технологічно, зауважив глава уряду. Третина електричної енергії в Україні виробляється з вугілля: частина - з антрацитного, яке не добувається на підконтрольній території, частина - з вугілля марки "Г", яке добувається на підконтрольній території.
Крім того, антрацитове вугілля потрібне для потреб української металургії, у галузі якої працюють 300 тис. людей. Цей комплекс важливий для експорту українських товарів і входження в Україну валюти. У свою чергу, це забезпечує підтримку валютного балансу та національної валюти.
Підприємства, що виробляли вугілля і компоненти, потрібні для металургії, працювали на непідконтрольних територіях, але усі вони були зареєстровані в Україні і платити податки в український бюджет, підкреслив Гройсман.
"Те, що ми забирали своє українське вугілля і використовували в українських цілях для металургії і енергетики, було в інтересах України. Ми з цього отримували податки в український бюджет, з цього фінансували усі потреби, які були необхідні. Очевидно, що за блокаду заплатить кожен українець своїми втратами", - підкреслив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля – 15 лютого в Україні запроваджено надзвичайні заходи у сфері енергетики.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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