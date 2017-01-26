Україна щороку втрачає 2,2 млрд грн від нелегальних схем з вирубкою лісу
За словами в. о. голови Державного агентства лісових ресурсів Юшкевич Христини, відомству складно "намалювати" всю картину того, що відбувається в галузі, інформує Аgravery.
"Від так званих "тіньових" угод в лісовій галузі держава в середньому втрачає 2,2 млрд гривень в рік. Ми не знаємо, що реально відбувається в галузі, оскільки лісами керує кілька відомств - Держлісагентству належить 73%, Міністерству оборони, Мінприроди та обласним радам - 27% лісових масивів", - сказала вона.
Що стосується офіційної статистики, то вона наступна: "Якщо взяти офіційні цифри експорту, то в минулому сезоні він був найменшим за останні роки - 1,6 млн куб. м ділової деревини, при цьому 12,3 млн куб. м деревини йде на внутрішній український ринок", - додала вона.
"Зараз нам вдалось запустити проект по єдиному електронному обліку деревини, аби було чітко зрозуміло, хто і скільки деревини заготовляє. Це має бути зроблено, аби вся деревина заготовлялась і маркувалась за єдиними правилами. Друге – повинні бути введені єдині правила реалізації деревини для всіх постійних лісокористувачів. Цим порядком потрібно передбачити прозорість та вільний доступ до аукціонів з продажу деревини та єдиний механізм роботи на них. Коли ми будемо мати і електронний облік, і загальні правила, зможемо відслідковувати, що діється із деревиною у державі і, нарешті, припинити "дерибан" лісу", - резюмувала Юшкевич.
Нагадаємо, що у Львівській області правоохоронці викрили двох мешканців регіону та одного з Волині на незаконному перевезенні близько 12 вагонів цінної деревини породи дуб до Польщі.
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