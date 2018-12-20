Україна скасує повну гарантію депозитів в Ощадбанку до кінця 2019 року, - меморандум з МВФ

Український уряд зобов’язався скасувати 100-відсоткову гарантію депозитів, розміщених в державному Ощадбанку, до кінця 2019 року.

Відповідні зобов’язання містяться у меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом в рамках нової кредитної програми stand-by, повідомляє "Громадське".

"Відповідно до основних напрямків стратегічного реформування державного банківського сектору, ми зробимо необхідні кроки, щоб дозволити входження ЄБРР та Міжнародної фінансової корпорації в капітал Ощадбанку та Укргазбанку відповідно. У цьому контексті ми також націлені на скасування існуючої повної державної гарантії депозитів в Ощадбанку до кінця 2019 року", - йдеться у документі.

Зазначимо, що формально у законодавстві України міститься гарантія 100% вкладів, розміщених в Ощадбанку. Ця гарантія перевищує встановлену законом про гарантування вкладів суму у 200 тисяч гривень.

Додамо, що Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках нової програми на 2018-2020 роки.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.

Кабінет Міністрів підвищив тариф на газ з 1 листопада, а 23 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет.

18 грудня МВФ схвалив виділення Україні $3,9 млрд в рамках нової кредитної програми. Перший транш складе $1,4 млрд.