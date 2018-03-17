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Україна скерувала в ООН заяву про порушення Росією Статуту організації

Документ адресований генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу
Україна направила до Організації Об'єднаних Націй, та делегацій усіх країн-членів офіційні листи, у яких наголошують, що проведення Росією президентських виборів в анексованому Криму порушує Статут ООН.
Україна скерувала в ООН заяву про порушення Росією Статуту організації Фото: РИА "Новости"

 

 

Про це повідомляє "Укрінформ", який отримав копії документів у розпорядження.

"Маю честь цим листом передати Резолюцію Верховної Ради України з її зверненням до міжнародного співтовариства у зв'язку з організацією незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій частині території України - в АР Крим та місті Севастополі", - йдеться в документі.

Лист також містить заяву МЗС Україні щодо рішення окупаційної адміністрації півострова провести незаконне голосування в Криму.

Документ адресований генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, а також голові Ради Безпеки, постійному представнику Нідерландів при ООН Карелу ван Остерому. 

Зазначимо, вчора Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.

Раніше глава українського МЗС Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участі та не допомагати в організації виборів президента Росії.

Також представник ЄС при ООН Жоао Вале де Алмейда заявляв, що Європейський союз не визнає проведення виборів президента Росії на території анексованого Криму.

 

 

 

 

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17 03 2018 10:39
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