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Україна скоротила імпорт газу на 25% у 2018 році

Основний імпортний напрямок - Словаччина
Імпорт газу в Україну у 2018 році становив 10,59 млрд кубометрів. Це на 24,6%, або на 3,46 млрд кубів менше порівняно з 2017 роком, коли постачання перевищили 14 млрд кубометрів.
Україна скоротила імпорт газу на 25% у 2018 році Фото: afp.com

Упродовж 2018 року імпорт здійснювався винятково з Європи, оскільки постачання газу з Росії були зупинені з 25 листопада 2015 року, свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз", інформують "Українські новини".

Зі Словаччини у 2018 році було імпортовано 6 461,6 млн куб. м, з Угорщини - 3 433,9 млн куб. м, з Польщі - 695,1 млн куб. м.

Як відомо, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу в "Газпрому", оскільки "Нафтогаз" визнав його ціну завищеною. Імпорт тепер здійснюється на західному кордоні.

Відмова від російського газу дозволила Україні почати реформу газового ринку та реформу корпоративного управління "Нафтогазу". Сама компанія вперше за тривалий час перестала бути збитковою.

22 грудня 2017 року Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма ухвалив рішення, згідно з яким "Нафтогаз" повинен відновити закупівлі російського газу в обсязі не менш ніж 5 млрд куб. м до кінця дії контракту.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" постачатиме газ промисловим споживачам у січні 2019 року за ціною 9 019 - 9 861 гривень за 1 тис. кубометрів (без ПДВ), що в середньому на 3% дешевше, ніж у грудні.

 

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02 01 2019 13:21
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