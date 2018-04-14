Україна солідарна зі США, Францією та Британією щодо Сирії, - МЗС

Застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права, а особи, відповідальні за такі дії, мають бути притягнуті до відповідальності.

"Україна висловлює солідарність зі США, Великою Британією та Францією і підтримує дії союзників у відповідь на застосування Дамаском хімічної зброї у м.Дума, яке призвело до численних жертв серед мирного населення", - йдеться у заяві МЗС України, яку оприлюднено 14 квітня.

В МЗС також наголосили, що увагу на себе звертає "цілеспрямована підтримка злочинів Дамаска з боку кремлівського режиму, який своїми діями, у тому числі в РБ ООН, послідовно унеможливлює вирішення конфлікту у Сирії відповідно до статуту ООН".

Нагадаємо, за даними ООН, станом на вересень 2017 року у ході громадянської війни війська Башара Асада майже 30 разів застосовували хімічну зброю. Наприкінці лютого до лікарні потрапили понад 10 людей з ознаками отруєння хлором.

Після хіматаки 7 квітня у Сирії президент США Дональд Трамп назвав Башара Асада твариною, сам напад - варварським і заявив, що Росія і Іран мають заплатити велику ціну за підтримку Асада.

Росія у свою чергу почала підготовку до можливих ударів по Сирії і нібито намагалася вивідати мети американських сил.

10 квітня Росія заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН"для обговорення агресивних дій США та їх союзників".