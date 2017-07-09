Україна і Китай пробурять 24 нові свердловини в двох областях
Роботи заплановані в Полтавській і Харківській областях
"Загальна вартість робіт з буріння становить 1 млрд 934,476 млн грн (з ПДВ). Початок бурових робіт запланований на IV квартал 2017 року", - йдеться в повідомленні прес-служби "Укргазвидобування".
Україна оголосила про тендер із залучення зовнішніх підрядників на бурові роботи восени 2016 року. Чотири з 15 лотів тендеру виграла китайська компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.
Нагадаємо, у травні в компанії "Укргазвидобування" заявили, що Україна до 2020 року має досягти газової незалежності за рахунок збільшення видобутку газу.
Загалом держкомпанія за 4,5 місяці поточного року збільшило видобутку газу на 78 мільйонів кубометрів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат