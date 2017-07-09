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Україна і Китай пробурять 24 нові свердловини в двох областях

Роботи проводитимуть в Полтавській і Харківській областях
Українська держкомпанія "Укргазвидобування" підписала контракти з Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. (Китай) на буріння 24 нових свердловин.
Україна і Китай пробурять 24 нові свердловини в двох областях Фото: facebook.com/Ukrgasvydobuvannya

Роботи заплановані в Полтавській і Харківській областях

"Загальна вартість робіт з буріння становить 1 млрд 934,476 млн грн (з ПДВ). Початок бурових робіт запланований на IV квартал 2017 року", - йдеться в повідомленні прес-служби "Укргазвидобування".

Україна оголосила про тендер із залучення зовнішніх підрядників на бурові роботи восени 2016 року. Чотири з 15 лотів тендеру виграла китайська компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.

Нагадаємо, у травні в компанії "Укргазвидобування" заявили, що Україна до 2020 року має досягти газової незалежності за рахунок збільшення видобутку газу.

Загалом держкомпанія за 4,5 місяці поточного року збільшило видобутку газу на 78 мільйонів кубометрів.

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07 09 2017 17:49
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