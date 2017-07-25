Україна спільно з Латвією боротиметься з корупцією
"Для посилення взаємодії Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) і Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією Латвійської Республіки (KNAB) підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю. Документ підписали голова НАЗК Наталія Корчак і директор Латвійського Бюро Джекабс Страум", - йдеться в повідомленні прес-служби Національного агентства з питань запобігання корупції.
Згідно з угодою, сторони будуть обмінюватись інформацією та досвідом у сфері попередження корупції, проводити екстрені консультації.
Антикорупційні органи двох країн будуть співпрацювати за такими напрямами, як формування, моніторинг та реалізація засад антикорупційної політики, виявлення, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, перевірка декларацій державних службовців, здійснення нагляду за дотриманням вимог щодо конфлікту інтересів та інших обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, контроль за фінансуванням політичних партій, запобігання та виявлення корупції.
Крім того, заплановано проведення експертних зустрічей між антикорупційними органами України та Латвії.
Нагадаємо, на початку липня заступник державного секретаря США Вільям Браунфілд, що представляє Сполучені Штати на міжнародній конференції щодо реформ в Україні, повідомив про ключову умову подальшої підтримки України.
Я можу лише повторити слова Держсекретаря США Рекса Тіллерсона, які він сказав на останній міністерській зустрічі НАТО (в квітні. – ЄП): нам немає сенсу боротися за тіло української держави, в тому числі на Сході, якщо вона загубить свою душу через корупцію", - заявив Браунфілд.
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