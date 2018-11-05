Україна сподівається отримати 1,9 млрд доларів від МВФ ще в червні, - Данилюк
Україна отримає черговий транш, коли виконає всі умови меморандуму, необхідні для перегляду програми.
"З огляду на наші інтенсивні переговори з МВФ щодо газового питання, тут рішення буде знайдено вже найближчим часом. Сподіваюся, що в травні в парламенті вже буде узгоджено всіма сторонами проект закону про Антикорупційний суд. Ми зараз робимо все для того, щоб Україна отримала транш в 1,9 млрд доларів уже в червні", - заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю РБК-Україна.
Нагадаємо, що Україна і МВФ продовжують переговори щодо приїзду місії МВФ до Києва для подальшої співпраці в рамках програми.
Заступник голови МВФ Девід Ліптон заявив, що Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні тарифів на газ для забезпечених громадян України.
Водночас, уряд прийняв рішення, що ціни на газ для населення до 1 червня підвищуватися не будуть. МВФ цей крок розкритикував.
Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня і створення Антикорупційного суду - це дві головні вимоги МВФ, прогрес в яких необхідний для нового траншу в рамках чинної кредитної програми. Однак, згідно з чинною методикою визначення ціни на газ за імпортним паритетом роздрібні тарифи для населення необхідно різко підвищити - з 6,9 грн за кубометр приблизно до 10,75 грн за кубометр.
Українська влада на такий крок піти не готова, і за неофіційними даними, Кабмін запропонував МВФ інший варіант методики. Він передбачає підвищення тарифів на 2-3% в квартал. До жовтня 2019 року ціна газу повинна буде вирости за попередніми розрахунками приблизно на 16%.
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