Україна сподівається, що Нідерланди ратифікують угоду про асоціацію в травні

Після цього можна буде говорити про додаткові торгові преференції

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе очікує ратифікації Сенатом Нідерландів (верхня палата парламенту) угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом до кінця травня.

Про це вона розповіла після церемонії відкриття святкування Дня Європи на Софійській площі, інформує "LB.ua".

"Зараз ми ведемо переговори з нашими європейськими партнерами. В першу чергу нам необхідно, щоб вже остаточно набула чинності угода про асоціацію. Ми сподіваємося на позитивне до кінця цього місяця рішення Сенату Нідерландів щодо цього", - сказала віце-прем'єр.

Після прийняття цього рішення, за її словами, можна буде говорити і про додаткові торгові преференції для України, і продовжувати вдосконалення вільного перетину кордонів не тільки людей, а й товарів і капіталу.

Нагадаємо, в лютому 2017 у представництві Євросоюзу в Україні заявили, що безвізовий режим повинен набути чинності для України вже до літа.

Європейський Союз виділить Україні 27,2 млн євро для виведення управління міграційними процесами на рівень міжнародних стандартів.

Голова представництва ЄС в Україні Х'ю Мінгареллі допускає підписання додаткового протоколу для завершення ратифікації угоди про Асоціацію України з ЄС.

У той же час Мінгареллі каже, що Європейський Союз не має плану на той випадок, якщо верхня палата парламенту Нідерландів не ратифікує Угоду про асоціацію ЄС і України.