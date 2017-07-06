Україна спростила візовий режим з Швейцарією
"Ми щойно підписали дві угоди. Я підписав угоду про фасилітацію візового режиму... І міністр МВС Арсен Аваков підписав угоду про реадмісію", - розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній з главою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером прес-конференції, пише "Інтерфакс- Україна".
Необхідно зазначити, що незалежно від цієї угоди Швейцарія від 11 червня стає безвізовою для громадян України, що подорожують із біометричними закордонними паспортами. Водночас, для тих, хто оформлюватиме візи у закордонний паспорт старого зразку, запроваджуються певні спрощення візового режиму.
При оформленні короткострокових віз до країн Європейського союзу тими громадянами України, що не мають біометричних паспортів, діє аналогічне спрощення візових правил.
Зазначимо, офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.Згідно якого, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації рішення.
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