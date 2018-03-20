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Україна спрямувала США прохання про виведення з-під дії мит Америки української металопродукції

Трамп в будь-який момент може скасувати їх
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) направило США прохання про виведення української металопродукції з-під дії 25% імпортних мит на українську металопродукції.
Україна спрямувала США прохання про виведення з-під дії мит Америки української металопродукції Фото: nd.zp.ua

"Передала раднику з економічних питань посольства США в Україні Дж. Полу Шутте лист @VGroysman керівництву США щодо виключення металургійної продукції з-під дії заходів. Необхідно забезпечити доступ продукції до ринку США, який є традиційним # експорт @kabmin_ua @mineconomdev", - написала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 8 березня підписав два документи про введення мит в розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на імпорт алюмінію, зробивши виняток для Мексики і Канади, оскільки Вашингтон веде з цими країнами переговори щодо перегляду умов північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Рішення набувають чинності 23 березня. При цьому Трамп в будь-який момент може скасувати їх або змінити умови в одному або обох документах відразу.

Представники українських металургійних підприємств звернулися до уряду за підтримкою щодо можливих мит, про що йшла мова на робочій нараді на чолі з першим віце-прем'єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі Кубівим і заступником міністра - торговим представником Микольською 12 березня.

За даними митної статистики Державної фіскальної служби, український експорт чорних металів у 2017 році зріс на 20% порівняно з 2016 роком - до $8,665 млрд. На чорні метали за минулий рік випало 20,03% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 19,93% за попередній. Імпорт аналогічної продукції зріс в минулому році на 42% - до $1,134 млрд.

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20 03 2018 13:35
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