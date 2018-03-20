Україна спрямувала США прохання про виведення з-під дії мит Америки української металопродукції
"Передала раднику з економічних питань посольства США в Україні Дж. Полу Шутте лист @VGroysman керівництву США щодо виключення металургійної продукції з-під дії заходів. Необхідно забезпечити доступ продукції до ринку США, який є традиційним # експорт @kabmin_ua @mineconomdev", - написала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 8 березня підписав два документи про введення мит в розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на імпорт алюмінію, зробивши виняток для Мексики і Канади, оскільки Вашингтон веде з цими країнами переговори щодо перегляду умов північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Рішення набувають чинності 23 березня. При цьому Трамп в будь-який момент може скасувати їх або змінити умови в одному або обох документах відразу.
Представники українських металургійних підприємств звернулися до уряду за підтримкою щодо можливих мит, про що йшла мова на робочій нараді на чолі з першим віце-прем'єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі Кубівим і заступником міністра - торговим представником Микольською 12 березня.
За даними митної статистики Державної фіскальної служби, український експорт чорних металів у 2017 році зріс на 20% порівняно з 2016 роком - до $8,665 млрд. На чорні метали за минулий рік випало 20,03% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 19,93% за попередній. Імпорт аналогічної продукції зріс в минулому році на 42% - до $1,134 млрд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків