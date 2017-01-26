Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна стала другою в світі за врожайністю пшениці

Україна потрапила у трійку світових лідерів за врожайністю пшениці
Україна стала другою в світі за врожайністю пшениці в 2015/2016 маркетинговому році (МР).
Україна стала другою в світі за врожайністю пшениці Фото: agravery.com

У 2015/16 МР врожайність пшениці в Україні досягла 3,8 т / га. Однак це дещо менше, ніж збирають фермери в ЄС. Там аграрії збирають по 6 т з гектара.

На третьому місці – Канада з урожайністю 2,9 т / га., - свідчать дані американського департаменту сільського господарства (USDA), повідомляє Infoindustria.

Середня врожайність пшениці в світі складає 3,3 т / га. За прогнозом USDA, в 2016/17 МР цей показник виросте до 3,4 т / га, а в Україні – до 4,2 т / га.

Нагадаємо, у 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки.

За прогнозами спеціалістів, завдяки інтенсивній роботі галузі у 2016/2017 маркетинговому році, експорт зерна може скласти 41,6 млн тонн.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2017 15:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat