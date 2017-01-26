Україна стала другою в світі за врожайністю пшениці
У 2015/16 МР врожайність пшениці в Україні досягла 3,8 т / га. Однак це дещо менше, ніж збирають фермери в ЄС. Там аграрії збирають по 6 т з гектара.
На третьому місці – Канада з урожайністю 2,9 т / га., - свідчать дані американського департаменту сільського господарства (USDA), повідомляє Infoindustria.
Середня врожайність пшениці в світі складає 3,3 т / га. За прогнозом USDA, в 2016/17 МР цей показник виросте до 3,4 т / га, а в Україні – до 4,2 т / га.
Нагадаємо, у 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки.
За прогнозами спеціалістів, завдяки інтенсивній роботі галузі у 2016/2017 маркетинговому році, експорт зерна може скласти 41,6 млн тонн.
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