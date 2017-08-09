Україна стала "лідером" з контрабанди сигарет в Європу

Станом на червень 2017 року обсяг нелегального ринку в Україні зріс до 2,6%

Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" заявила, що Україна посіла перше місце як країна-джерело поставок контрабандних сигарет в Європу в 2016 році.

"За даними дослідження нелегального ринку сигарет в ЄС, Норвегії та Швейцарії, проведеного KPMG, Україна зпосіла "почесне" перше місце як країна-джерело поставок контрабандних сигарет в Європу в 2016 році", – сказала генеральний директор асоціації Валентина Хоменко, повідомляють "Українські новини".

Голова асоціації зазначила, що з України до ЄС потрапило 5,8 мільярда сигарет. В основному це контрабандна продукція (як правило, виробництва Білорусі, Китаю та ОАЕ), що проходить через територію України транзитом.

Також до цієї цифри потрапили легально вироблені в Україні сигарети, призначені для реалізації на внутрішньому ринку, але вивезені за кордон незаконно.

Згідно з дослідженням TNS, станом на червень 2017 року обсяг нелегального ринку в Україні зріс до 2,6% – більш ніж удвічі порівняно з показниками минулого року.

Водночас Хоменко додала, що кількість сигарет, вилучених органами контролю України при спробі нелегального вивезення їх за кордон у тому ж таки 2016 році, обчислюється лише мільйонами.

Нагадаємо, що прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією затримали вночі українця в гідрокостюмі, який намагався перемістити в Румунію через річку Тиса 8 ящиків цигарок.