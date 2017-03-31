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Україна судитиметься з російською авіакомпанією за польоти до Криму, - Луценко

За словами Луценка, компанія не платить відповідні платежі, використовуючи український простір
Україна має намір подати судовий позов до російської авіакомпанії, яка працює в окупованому Криму.
Україна судитиметься з російською авіакомпанією за польоти до Криму, - Луценко Юрій Луценко. Фото: Соцемережі

"Ми зараз плануємо виставити російської авіакомпанії, яка не платить відповідні платежі, використовуючи наш простір, приземляючись на території Криму, позов близько 5 мільйонів гривень", - заявив на брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він також розповів, що "йде робота з відстеження морських засобів, які заходять в кримські порти".

Генпрокурор не захотів розголошувати деталі, зазначивши, що зараз "розробляємо алгоритм залучення до відповідальності і за це".

Нагадаємо, 17 березня Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи сербських парламентаріїв до тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.

Раніше Малиновський районний суд Одеси визнав винним капітана судна "Sky Moon" (прапор Танзанії), яке незаконно заходило в порт анексованого Росією Криму.

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31 03 2017 17:10
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