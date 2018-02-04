Україна суттєво наростила транзит газу

У першому кварталі транзит газу з Росії територією України зменшився на 13,3%

У березні 2018 року транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) збільшився на 21,3% у порівнянні з аналогічним місяцем 2017 року - до 8,1 млрд куб. м.

Про це повідомили у прес-службі Укртрансгазу.

Середньодобовий транзит в березні склав 260 млн куб. м, що майже на 22% (50 млн/добу) більше, ніж в лютому 2018 року.

При цьому, за результатами першого кварталу 2018 року транзит газу з Росії територією України зменшився на 13,3% (3,1 млрд куб. м) у порівнянні з аналогічиним періодом 2017 року - до 20,1 млрд куб. м.

Нагадаємо, що у 2017 році транзит газу через Україну поставив семирічний рекорд - досяг 93 млрд куб. м, що на 13% більше, ніж у 2016 році.

Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.

Додамо, що канцлер Австрії Себастіан Курц заявив, що його країна також підтримує побудову газопроводу "Північний-потік-2".

Відзначимо, що 11 березня очільники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист із застереженням про небезпеку газопроводу "Північний потік-2" для країн ЄС. Раніше цей документ вже підписали в Україні та Молдові.