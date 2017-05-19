Україна значно збільшила імпорт нових іномарок
За три місяці імпортери витратили $ 416,9 млн і придбали 28,9 легкових авто. Імпорт за звітній період зріс на 80%, а відтік валюти на його придбання виріс на $ 145,7 млн, - повідомляє асоціація Укравтопром, найбільша частка належить легковим автомобілям.
При цьому середня митна вартість одного ввезеного автомобіля знизилася в порівнянні з торішнім показником більш ніж на $ 2 тис. і склала $ 14,4 тис.
Найчастіше в країну легкові іномарки завозилися з Німеччини - 7141 шт. За три місяці на поставках в Україну німці заробили $ 101,2 млн.
Нагадаємо, 1 квітня, в порту Чорноморська розвантажився грецький паром Neptune Ithaki, що доправив 635 автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV для Національної поліції України.
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