Україна та шість країн НАТО вироблятимуть важке озброєння

Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум із шістьма країнами-членами Альянсу.

Укроборонпром розроблятиме та спільно із шістьма країнами-членами НАТО вироблятиме важке озброєння і військову техніку, повідомляє державний концерн на своєму офіційному сайті.

"Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум із шістьма країнами-членами Альянсу", – зазначається у повідомленні.

Наразі мова йде про Польщу, Чехіяю, Францію, Данію. До програми доєднаються ще кілька країн, угоди з якими не передбачають розголошення.

"Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях", – додають в Укроборонпромі.