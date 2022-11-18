Україна та шість країн НАТО вироблятимуть важке озброєння
Укроборонпром розроблятиме та спільно із шістьма країнами-членами НАТО вироблятиме важке озброєння і військову техніку, повідомляє державний концерн на своєму офіційному сайті.
"Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум із шістьма країнами-членами Альянсу", – зазначається у повідомленні.
Наразі мова йде про Польщу, Чехіяю, Францію, Данію. До програми доєднаються ще кілька країн, угоди з якими не передбачають розголошення.
"Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях", – додають в Укроборонпромі.
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