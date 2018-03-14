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Україна та Австрія погодили співпрацю у освітній та культурній сферах

Угода містить положення про підтримку діяльності майбутнього "Українського інституту" в Австрії
Україна та Австрія підписали угоду про співробітництво у галузях освіти, науки та культури.
Україна та Австрія погодили співпрацю у освітній та культурній сферах Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба Президента.

"Міжурядова Угода є рамковою і визначає погоджені сторонами напрямки та форми співробітництва у сферах освіти, науки та культури", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про співробітництво у сферах викладання та досліджень між вищими навчальними закладами та іншими науковими установами, обміни студентами і викладачами.

Окрім цього, угода містить положення про підтримку діяльності майбутнього "Українського інституту" в Австрії.

Угода набуває чинності після завершення ратифікації Верховною Радою України та схвалення Національною радою Австрії.

Cторони також підтримуватимуть організацію культурних заходів: гастролей, виставок, концертів, фестивалів, театральних вистав та інших мистецьких акцій. Заохочуватимуть контакти між музейними установами і бібліотеками.

Для реалізації положень угоди сворять комісію, до складу якої входитимуть представники відповідних органів держав-сторін. 

Нагадаємо, у жовтні минулого року Президент України Петро Порошенко підписав закон України про ратифікацію угоди із США про співробітництво у сфері науки та технологій.

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14 03 2018 14:55
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