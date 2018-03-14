Україна та Австрія погодили співпрацю у освітній та культурній сферах
Про це повідомляє прес-служба Президента.
"Міжурядова Угода є рамковою і визначає погоджені сторонами напрямки та форми співробітництва у сферах освіти, науки та культури", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, йдеться про співробітництво у сферах викладання та досліджень між вищими навчальними закладами та іншими науковими установами, обміни студентами і викладачами.
Окрім цього, угода містить положення про підтримку діяльності майбутнього "Українського інституту" в Австрії.
Угода набуває чинності після завершення ратифікації Верховною Радою України та схвалення Національною радою Австрії.
Cторони також підтримуватимуть організацію культурних заходів: гастролей, виставок, концертів, фестивалів, театральних вистав та інших мистецьких акцій. Заохочуватимуть контакти між музейними установами і бібліотеками.
Для реалізації положень угоди сворять комісію, до складу якої входитимуть представники відповідних органів держав-сторін.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Президент України Петро Порошенко підписав закон України про ратифікацію угоди із США про співробітництво у сфері науки та технологій.
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