Україна та Британія домовилися про уникнення подвійного оподаткування
Про це повідомляє прес-служба українського Мінфіну.
"Укладення протоколу спрямоване на уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це досягатиметься як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Великою Британією в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових зобов'язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави", - йдеться в повідомленні.
У Мінфіні зазначили, що угода створює сприятливі умови для інвесторів, дозволяє запобігати ухиленням від сплати податків, усуває податкову дискримінацію.
Протокол передбачає оподаткування дивідендів за ставкою 5% - якщо фактичним власником дивідендів є компанія, яка володіє безпосередньо щонайменше 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди. Підвищено ставку з 10% до 15% - в усіх інших випадках.
Крім того, збільшено розмір ставки оподаткування процентів – з 0% до 5%, збільшено розмір ставки оподаткування роялті – з 0% до 5%.
Наразі зміни потребують внутрішньої ратифікації державами.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України схвалив законопрект про заміну податку на прибуток аналогом податку на виведений капітал.
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