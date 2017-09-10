Україна та Британія домовилися про уникнення подвійного оподаткування

Україна та Велика Британія підписали протокол про зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Про це повідомляє прес-служба українського Мінфіну.

"Укладення протоколу спрямоване на уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це досягатиметься як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Великою Британією в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових зобов'язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що угода створює сприятливі умови для інвесторів, дозволяє запобігати ухиленням від сплати податків, усуває податкову дискримінацію.

Протокол передбачає оподаткування дивідендів за ставкою 5% - якщо фактичним власником дивідендів є компанія, яка володіє безпосередньо щонайменше 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди. Підвищено ставку з 10% до 15% - в усіх інших випадках.

Крім того, збільшено розмір ставки оподаткування процентів – з 0% до 5%, збільшено розмір ставки оподаткування роялті – з 0% до 5%.

Наразі зміни потребують внутрішньої ратифікації державами.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України схвалив законопрект про заміну податку на прибуток аналогом податку на виведений капітал.