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Україна та Британія домовилися про уникнення подвійного оподаткування

Угода створює сприятливі умови для інвесторів, дозволяє запобігати ухиленням від сплати податків, усуває податкову дискримінацію
Україна та Велика Британія підписали протокол про зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування.
Україна та Британія домовилися про уникнення подвійного оподаткування Фото:ivtour.com.ua

Про це повідомляє прес-служба українського Мінфіну.

"Укладення протоколу спрямоване на уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це досягатиметься як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Великою Британією в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових зобов'язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що угода створює сприятливі умови для інвесторів, дозволяє запобігати ухиленням від сплати податків, усуває податкову дискримінацію.

Протокол передбачає оподаткування дивідендів за ставкою 5% - якщо фактичним власником дивідендів є компанія, яка володіє безпосередньо щонайменше 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди. Підвищено ставку з 10% до 15% - в усіх інших випадках.

Крім того, збільшено розмір ставки оподаткування процентів – з 0% до 5%, збільшено розмір ставки оподаткування роялті – з 0% до 5%.

Наразі зміни потребують внутрішньої ратифікації державами.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України схвалив законопрект про заміну податку на прибуток аналогом податку на виведений капітал.

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09 10 2017 21:58
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