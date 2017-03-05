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Україна та Ізраїль хочуть до кінця року завершити переговори про ЗВТ

Порошенко та Нетаньяху обговорили актуальні питання взаємодії в рамках міжнародних організацій
Президент України Петро Порошенко за ініціативи ізраїльської сторони провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Україна та Ізраїль хочуть до кінця року завершити переговори про ЗВТ Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

У ході розмови сторони обговорили важливість подальшого нарощування двостороннього торговельно-економічного співробітництва, повідомляє прес-служба глави держави.

"Лідери двох держав обговорили актуальні питання взаємодії в рамках міжнародних організацій. У цьому контексті Беньямін Нетаньяху висловив щиру подяку за конструктивну і дружню позицію України в рамках ООН", - прокоментували в прес-службі.

Також повідомляється, що були обговорені питання змістовного наповнення травневого візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до держави Ізраїль. Підкреслювалася важливість подальшого нарощування двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

"У цьому зв'язку сторони окремо підтвердили намір завершити до кінця 2017 року переговори щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем", - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що посол КНР Ду Вей заявив, що Китай готовий розглянути можливість створення зони вільної торгівлі з Україною в разі надходження відповідної пропозиції.

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