Україна та Ізраїль хочуть до кінця року завершити переговори про ЗВТ
У ході розмови сторони обговорили важливість подальшого нарощування двостороннього торговельно-економічного співробітництва, повідомляє прес-служба глави держави.
"Лідери двох держав обговорили актуальні питання взаємодії в рамках міжнародних організацій. У цьому контексті Беньямін Нетаньяху висловив щиру подяку за конструктивну і дружню позицію України в рамках ООН", - прокоментували в прес-службі.
Також повідомляється, що були обговорені питання змістовного наповнення травневого візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до держави Ізраїль. Підкреслювалася важливість подальшого нарощування двостороннього торговельно-економічного співробітництва.
"У цьому зв'язку сторони окремо підтвердили намір завершити до кінця 2017 року переговори щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем", - зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, що посол КНР Ду Вей заявив, що Китай готовий розглянути можливість створення зони вільної торгівлі з Україною в разі надходження відповідної пропозиції.
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