Україна та Ізраїль підписали план співпраці в галузі охорони здоров'я і медицини

Також було підписано Декларацію про співпрацю у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків і ще низку домовленостей

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час свого робочого візиту в Ізраїль провів зустріч із прем'єром Беньяміном Нетаньяху, а також із президентом країни Реувеном Рівліном.

Було підписано низку двосторонніх документів: Декларацію про співпрацю у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків, План співпраці в галузі охорони здоров'я та медицини між Міністерствами охорони здоров'я двох країн на 2017-2021 роки, Адміністративне розпорядження між Державною фіскальною службою України та Митним директоратом податкової адміністрації Ізраїлю, Імплементаційний протокол А (будівельна галузь) до Угоди між Кабміном і урядом Ізраїлю про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях.

"Ми тут, щоб поглибити нашу співпрацю. Ми надаємо цьому візиту особливе значення і вважаємо, що маємо хороші можливості для поглиблення нашої стратегічної співпраці. Торік у грудні ми відзначили 25-річчя встановлення наших дипломатичних відносин і зараз, я вважаю, цей візит повинен бути послідовним продовженням поглиблення нашої співпраці в багатьох сферах. Ми хочемо, щоб цей візит мав дуже конкретні та чіткі нові можливості", - наголосив Гройсман під час зустрічі з президентом Рівліном, повідомляє прес-служба Кабміну.

Говорячи про перспективи поглиблення економічної співпраці, він також відзначив позитивну динаміку двосторонньої торгівлі України та Ізраїлю.

Сторони торкнулися питання протистояння України російській агресії і стану виконання Мінських домовленостей. Президент Рівлін наголосив, що Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Україна є другом Ізраїлю. Ми повинні будувати хороші партнерські відносини, хороше майбутнє - ми в цьому зацікавлені. Необхідно поглиблювати наш двосторонній діалог, щоб більше розуміти один одного і більше координуватися, в тому числі на міжнародній арені. Тільки в діалозі можна знаходити правильні рішення", - наголосив Гройсман.

Український прем'єр відвідав "Сад націй" в Єрусалимі, де посадив оливу як символ миру, дружби і розвитку двосторонньої співпраці між Україною та Ізраїлем. Він також запросив прем'єра Нетаньяху відвідати Україну.

Нагадаємо, 3 травня Президент України Петро Порошенко за ініціативи ізраїльської сторони провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. У ході розмови сторони обговорили важливість подальшого нарощування двостороннього торговельно-економічного співробітництва.