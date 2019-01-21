Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі

Україна та Ізраїль 21 січня підписали угоду про зону вільної торгівлі, повідомив президент Петро Порошенко.

Церемонія підписання відбулася після зустрічі Порошенка з прем’єр-міністром з Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, повідомляє Адміністрація Президента.

Підписи під документом поставили перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів та в.о. міністра економіки та промисловості Ізраїлю Елі Коен.

Зазначається, що метою "укладення угоди є створення правових підстави для лібералізації ринків промислових та сільськогосподарських товарів сторін".

"Угода сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринку товарів Держави Ізраїль, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко 20-21 січня здійснить офіційний візит до Ізраїлю.