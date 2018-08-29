Україна та Канада мають намір почати переговори щодо розширення Угоди про вільну торгівлю, - посол
Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко в ефірі "Радіо НВ".
"Я думаю, що настав час розширювати Угоду щодо вільної торгівлі на сферу послуг і на сферу інвестицій. Це наступний логічний крок і, думаю, що ми запізнилися з початком цих переговорів... Найближчими місяцями, думаю, що не пізніше жовтня ми почнемо переговори про розширення сфери дії Угоди", - сказав Андрій Шевченко.
За його словами, є попередня домовленість, що перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів відвідає Канаду, щоб провести засідання двосторонньої комісії, яка адмініструє Угоду про вільну торгівлю.
Посол підкреслив, що Канаду цікавить все, що пов'язане з IT-технологіями.
"Це дуже сильний напрямок для нашої співпраці. Зараз великі канадські компанії серйозні замовлення передають українським айтішникам. Ми говоримо про тисячі українських айтішників, які задіяні в написанні програмного забезпечення для канадських компаній. Угода має створити для цього найкращі умови", - зазначив Андрій Шевченко.
Нагадаємо, що 1 серпня 2017 року між Україною та Канадою почала діяти зона вільної торгівлі.
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