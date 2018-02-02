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Україна та МВФ опрацьовують питання зміни газових тарифів, - Гройсман

Глава уряду розповів, що під час цієї співпраці українська сторона притримується своєї власної думки і не погоджується з деякими пропозиціями фонду
Україна та Міжнародний валютний фонд опрацьовують питання зміни газових тарифів для промисловості і населення країни.
Україна та МВФ опрацьовують питання зміни газових тарифів, - Гройсман Фото: gettyimages.com

"Дійсно є, і про це заявив представник Міжнародного валютного фонду в Україні, питання про те, щоб вирівняти комерційну ціну і ціну на газ для населення в Україні. І ми зараз працюємо з МВФ", - заявив на брифінгу в п'ятницю прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє "Українська правда".

Глава уряду розповів, що під час цієї співпраці українська сторона притримується своєї власної думки і не погоджується з деякими пропозиціями фонду.

"Я вважаю, що має бути справедливе формування ціни в країні, і зрозуміло, що треба так побудувати, щоб не виникало жодних корупційних проявів", - зазначив Гройсман.

Прем'єр визнав, що різниця між комерційною і побутовою цінами на газ – погане явище, адже дає підстави для маніпуляцій.

Він також наголосив, що у поточному опалювальному сезоні тариф на газ для населення підвищуватись не буде. "Ціна на газ в цьому опалювальному сезоні змінена не буде. Я про це вам сказав, і я дотримаюсь свого слова", - пообіцяв Гройсман.

При цьому Прем'єр зауважив, що в Україні треба створити систему захисту населення від можливого подорожчання блакитного палива.

Раніше Міжнародний валютний фонд заявив, що однією з умов перегляду програми розширеного фінансування та виділення траншу Україні є приведення цін на газ до ринкового рівня.

Нагадаємо, глава Нафтогазу Андрій Коболєв очікує, що збільшення газовидобутку в Україні, яке вже почало відбуватися, допоможе знизити ціну на газ для населення.

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02 02 2018 19:52
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